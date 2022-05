podcast zwevende kijker

Luister naar onze podcast over series. Deze keer: het duizelingwekkende Russian Doll 2

Maker en hoofdrolspeler Natasha Lyonne gaat in het nieuwe seizoen van de geestverruimende Netflix-serie Russian Doll steeds verder terug in de tijd. Dat dit seizoen af en toe een hersenkraker is, maar ook hele mooie levenslessen bevat bespreken Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman in de nieuwe aflevering van de Zwevende kijker. Met zelfs een mini-college van George van Hal over tijdreizen word je klaargestoomd voor het tweede seizoen, dat op z’n zachtst gezegd een wilde, wonderbaarlijke en vermakelijke rit is.