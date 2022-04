Is het Westen te laat met leveren van zwaar geschut? Luister hier onze podcast over de oorlog

De tijd dringt: Oekraïne heeft zwaar geschut nodig om de Russen in de Donbas te kunnen bestrijden. Defensiespecialist Stieven Ramdharie legt uit waarom het Westen niet eerder zware wapens leverde. Vanuit Beijing vertelt correspondent Leen Vervaeke over het strenge zero-covid beleid in China. En waarom steunt China de sancties tegen Rusland nog steeds niet?

