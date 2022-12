🎧 Is de romantiek van Love Actually na twintig jaar nog steeds charmant?

Met host Esma Linnemann word je samen met de cultuurexperts van de Volkskrant elke week bijgepraat over films, series, boeken en andere popculturele verschijnselen

Bijna twintig jaar geleden kwam de kerstklassieker Love Actually uit. Te veel verhaallijnen, overdreven romantische gebaren, maar toch een klassieker die elke kerst weer op tv is. Samen met filmredacteur Bor Beekman, liefdesexpert Tila Pronk en journalist en superfan Haroon Ali bespreken we de meest iconische scenes, en bekijken we de film met onze ogen van nu.

Presentatie: Esma Linnemann Techniek en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt