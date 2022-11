🎧 In therapie met komiek Jonah Hill: grof, geestig en goudeerlijk

Met host Esma Linnemann word je samen met de cultuurexperts van de Volkskrant elke week bijgepraat over films, series, boeken en andere popculturele verschijnselen

‘Do what the fuck I tell you, I guarantee you’ll feel better,’ zijn de woorden van de therapeut Phil Stutz aan zijn cliënt Jonah Hill. De wereldberoemde acteur laat zich van zijn gevoelige kant zien in de in de Netflix-documentaire Stutz. Ze praten openhartig over de onconventionele therapiemethode en hun persoonlijke worstelingen. Chef kunst Mark Moorman, cultuurcriticus Herien Wensink en psycholoog Jean-Pierre van de Ven bespreken samen met Esma Linnemann deze bijzondere methode, en gaan samen in therapie.

Of luister op Spotify of Apple podcast

Presentatie: Esma Linnemann Techniek en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt