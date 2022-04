🎧 Hun leeftijdsverschil is vooral voor de buitenwereld een probleem

De vriend van de 29-jarige Naomi is een stuk ouder. Het is een leeftijdsverschil waar onbekenden nogal eens een mening over hebben. Naomi is vooral blij dat ze de man heeft gevonden waarvan ze veel van houdt. Al maakt Naomi zich weleens zorgen over de toekomst. ‘Wij zullen niet samen oud worden. Dat gaat gewoon niet gebeuren.’

