🎧 Hoe het kwaadaardige Russische nepnieuws Litouwen in de greep heeft

Een permanente stroom van Russische desinformatie heeft de Litouwse samenleving op scherp gezet. Dit is meer dan propaganda, dit is er op gericht een samenleving te ondermijnen, merkte cyberspecialist Huib Modderkolk toen hij er vorige week was. In Litouwen weet men: hoe heviger de informatie-oorlog wordt, hoe groter het Russische gevaar. Het is een voorbode van een fysieke oorlog.

Presentatie: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Montage: Rinkie Bartels Redactie: Tiemen Hageman, Corinne van Duin, Lisa Spit en Lotte Grimbergen