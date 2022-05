🎧 Het ijzeren gordijn zit nu dichter dan in de Koude Oorlog. Luister onze dagelijkse podcast met Sheila Sitalsing

De redactie van Moscow Times is een paar weken terug halsoverkop vertrokken uit Rusland. Uitgever Derk Sauer vertelt hoe zijn redacteuren nu te werk gaan. Niet alleen journalisten verlaten het land, ook andere hoogopgeleide Russen gaan. Dat merkt ook Frank Hendrickx die correspondeert met zijn kennis ‘Jevgeni’. Deze Rus vertelt hoe families worden verscheurd door verschillende opvattingen over de oorlog en hoe je moet oppassen met wat je je kinderen vertelt.

