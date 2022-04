🎧 Het gewone leven in Kyiv komt voorzichtig weer op gang. Luister naar onze dagelijkse podcast

Ondanks de roadblocks en de avondklok wordt in Kyiv het leven weer voorzichtig opgepakt, merkt verslaggever Fleur de Weerd ter plaatse. Ook de straten van voorsteden Irpin en Boetsja zijn schoongeveegd. Ze viert ze dit weekend orthodox Pasen met een Oekraïense familie: dit jaar meer dan ooit een feest van saamhorigheid. De Weerd sprak verder met Krim-Tartaren, een moslimminderheid in Oekraïne met inmiddels een eigen bataljon in het leger.

