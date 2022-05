podcast met groenteman in de kast

🎧 Gijs Groenteman interviewt schrijver Pepijn Keppel over zijn boek over topsport (en uit de kast komen)

Het boek van Pepijn Keppel heet ‘De laatste man’ en gaat over zijn leven als tophockeyer. Aan Gijs vertelt hij hoe ongelukkig hij was in die tijd, helemaal omdat hij niet uit de kast durfde te komen. Keppel maakt het zichzelf met zijn constante zelfanalyse niet gemakkelijk in het leven.