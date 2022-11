Eerbetoon aan Abraham Lincolm, de held die Amerika juist nu zo hard nodig heeft

Lookalikes van de Amerikaanse oud-president Abraham Lincoln verzamelen zich elk jaar voor een speciale conferentie, zo ontdekte fotograaf Ruben Hamelink. Het is een eerbetoon aan de man die boven alle partijen verheven is.

‘Abe is alive & well!’, staat er op de achterruit van de auto van Homer Sewell, een van de deelnemers aan de jaarlijkse conferentie van de Amerikaanse vereniging van Lincoln-nabootsers, dit keer in Leavenworth, Kansas. Het is een soort hoogmis voor de oud-president die in de Verenigde Staten bijna een heilige is, en als een van de weinige historische figuren de polarisatie van nu overstijgt. Wat op zich merkwaardig is, omdat zijn dood toch echt een gevolg is van de meest gepolariseerde periode in de Amerikaanse geschiedenis: de Burgeroorlog.

Beeld Ruben Hamelink

Dat Lincoln nog springlevend is, merkte ik tijdens een Halloween-viering in Brooklyn een paar jaar geleden. Een buurman ging verkleed als de vermoorde oud-president door de straten en werd oprecht voor zijn bewezen diensten bedankt door de zwarte Amerikanen die net als hij met hun kinderen op snoepjacht waren. Alsof hij zojuist de slavernij had afgeschaft.

Die heldenstatus is ook voor huidige presidenten onontkoombaar. Zowel Democraten als Republikeinen zien hem als de grootste president aller tijden, en daarmee is hij een van de schaarse gezamenlijke symbolen van een gespleten land. ‘Zoals Lincoln zei, tegen een natie die veel verdeelder was dan de onze: we zijn geen vijanden maar vrienden. Hoewel de passie ver is opgerekt, mag die onze banden van affectie niet breken’, zei Obama.

Alleen Donald Trump weet dat er een president is die het stukken beter heeft gedaan. ‘Als George Washington en Abraham Lincoln uit de doden zouden opstaan en het in de verkiezingen tegen me zouden opnemen, zou ik hen met 40 procent verslaan’, zei hij begin deze maand nog. Benieuwd of er over anderhalve eeuw ook nog steeds Trump-lookalikeconferenties worden gehouden.

