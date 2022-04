podcast de kamer van klok

🎧 Durft het kabinet het aan vermogen zwaarder te belasten?

Sywert van Lienden is afgezet als bestuurder van zijn stichting. Frank Hendrickx licht de zaak toe. En aandacht voor de voorjaarsnota, die op orde krijgen wordt een pittige klus. Wordt het tijd voor een hogere belasting op vermogen? En we spreken Arnout Brouwers over Oekraïne. De enige manier waarop deze oorlog kan eindigen, is met een nederlaag van Poetin.