🎧 Doortastende Von der Leyen, onzichtbare Rutte. Luister naar onze dagelijkse podcast

Eerst was er de pandemie, nu de oorlog. Ursula von der Leyen is als voorzitter van de Europese Commissie aan haar tweede grote dossier bezig. Hoe doet ze dat? En wat voor leider is zij? We bespreken het met Brussel-correspondent Marc Peeperkorn. Daarnaast is Haagse verslaggever Ariejan Korteweg te gast, met hem hebben we het over een andere leider: Rutte. Waarom is hij zo onzichtbaar?