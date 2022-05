🎧 Door Poetin is Amerika terug op het wereldtoneel. Luister onze dagelijkse podcast

Amerika was al vroeg bezorgd over een mogelijke Russische invasie en president Biden is vastbesloten de oorlog te eindigen. Zijn militaire steun aan Oekraïne loopt inmiddels in de miljarden. Staat de Amerikaanse bevolking achter het beleid van Biden? Amerika-correspondent Maral Noshad Sharifi vertelt. En buitenlandredacteur Bert Lanting volgt de ontwikkelingen in de Donbas op de voet. Is Marioepol gevallen?

Of luister via Spotify, Apple podcast of Google podcast