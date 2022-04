podcast zwevende kijker

🎧 Doodeng kantoordrama: luister naar onze podcast over series

Stel je voor dat je een chip kunt laten inbrengen die een harde scheiding aanbrengt tussen je werkleven en je privéleven: zodra je het kantoorgebouw uitloopt, weet je niet meer waar je die dag aan hebt gewerkt. In de nieuwe dystopische serie Severance, is dat precies wat er gebeurt. Doodeng vinden Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman. Ze praten over de serie en wat het voor hen betekent om bij een groot bedrijf te werken.