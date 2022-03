Dit is de beste Nederlandse serie ooit: het jaar van Fortuyn

Mark Moorman gaf de serie vijf sterren in de Volkskrant. ‘Het jaar van Fortuyn’ volgt Pim Fortuyn (Jeroen Spitzenberger) en Ab Melkert (Ramsey Nasr) in het verkiezingsjaar voor de moord op Fortuyn. Het is een serie met een topcast, een geweldig scenario en oog voor detail. In deze eerste aflevering vertellen redacteuren Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman je waarom je deze serie niet mag missen.

