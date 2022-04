🎧 Dirty lines: onweerstaanbaar vrolijk. Luister onze nieuwe podcast over series

In de aanstekelijke en opwindende Netflix-serie ‘Dirty Lines’ volgen we de opkomst en ondergang van 06-bedrijf Teledutch door de ogen van psychologiestudent Marly Salomon, een verrukkelijke rol van Volkskrant Magazine-columnist Joy Delima. In De Zwevende Kijker praten Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman samen met Herien Wensink over de verfrissende female gaze in deze serie, en onthullen ze of ze zelf wel eens een sekslijn hebben gebeld.

Heftig, aangrijpend en soms wat Amerikaans: in het HBO Max-tweeluik ‘Phoenix Rising’ vertelt actrice Evan Rachel Wood op indringende wijze over de zeer gewelddadige relatie die zij als 18-jarig meisje aanging met de toen 36-jarige rockster Marilyn Manson. Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman praten over deze metoo-documentaire en vragen aan muziekindustrie professional en schrijver Dieuwertje Heuvelings en zangeres Aafke Romeijn wat er moet veranderen in de muziekindustrie om een nieuwe misbruikzaak te voorkomen.

Mark Moorman gaf de serie vijf sterren in de Volkskrant. ‘Het jaar van Fortuyn’ volgt Pim Fortuyn (Jeroen Spitzenberger) en Ad Melkert (Ramsey Nasr) in het verkiezingsjaar voor de moord op Fortuyn. Het is een serie met een topcast, een geweldig scenario en oog voor detail. In deze eerste aflevering vertellen redacteuren Esma Linnemann, Chris Buur en Mark Moorman je waarom je deze serie niet mag missen.

Presentatie: Esma Linnemann Vaste gasten: Chris Buur en Mark Moorman Techniek en Montage: Tiemen Hageman Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt