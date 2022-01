De Volkskrant zoekt een (freelance) online vormgever

Ben je een vormgever met een neus voor goede journalistieke verhalen? Bij de Volkskrant hebben we bij de redactie ‘crossmedia’ ruimte voor een freelance designer met een voorliefde voor het vinden van vernieuwende vertelvormen.

Ervaring met enige codering heeft de voorkeur, want met basic CSS-skills kun je de online journalistieke producties nog meer naar je hand zetten en vernieuwender webdesigns neerzetten. Dit gebeurt natuurlijk altijd binnen de kaders van de Volkskrant-stijl.

De redactie probeert steeds de nieuwste digitale technieken in te zetten om zo tot een vertelvorm te komen die het beste past bij het journalistieke verhaal. Soms is dat in samenwerking met een datajournalist, dan weer een fotoredacteur. Je werkt altijd samen met newsroom developers. Samen met hen bedenk je de slimste technische uitwerking van een verhaal.

Voorbeelden van producties waar we trots op zijn:

Leven voor de doorbraak

Liefdesbrieven van een kampbeul

En toen waren ze binnen

Kijken als een kenner

Functie-eisen:

- Creatief denkvermogen en oplossingsgerichte houding.

- Kunnen presteren onder tijdsdruk en met snelle deadlines.

- Bereid om te werken op flexibele werktijden.

- Vereist: beheersing van design software (Sketch, InDesign, Illustrator) en HTML / CSS

- Fijn om ook te beheersen: Sketch, After Effects, Photoshop, Premiere

Wat we bieden

Een mooie kans om bij de Volkskrant interessante producties te maken. Ons team werkt heel nauw samen en we schuwen het experiment niet. Ons doel is online design van de hoogste kwaliteit voor een groot publiek. Daarnaast heb je contact met de de beeldredactie, graphics redactie, schrijvende journalisten en een gespecialiseerd data-team. De Volkskrant was in 2021 ‘World’s Best Designed Newspaper’ en ‘European Newspaper of the Year’ met een speciale vermelding voor de online producties.

Beloning is afhankelijk van je ervaring.

Heb je interesse? Stuur dan voor 25 februari je CV, motivatie én een portfolio naar Annieke Kranenberg, adjunct-hoofdredacteur: a.kranenberg@volkskrant.nl

Voor informatie kun je terecht bij Corinne van Duin, chef van de crossmedia redactie: c.vanduin@volkskrant.nl