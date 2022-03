🎧 De Volkskrant praat je elke dag bij over de oorlog in Europa. Vandaag: de sinistere toekomst van de Donbas

Verslaggever Bert Lanting was in 2017 in Loehansk en Donetsk en vertelt in deze aflevering over hoe de pro-Russische separatisten voor zijn ogen de macht grepen. Toen werd er al hard gevochten, maar het valt het niet te vergelijken met de totale destructie van de huidige oorlog. Hoe staat Rusland er nu voor? Zal het leger zich werkelijk gaan richten op de ‘bevrijding’ van de Donbas? Analist Stieven Ramdharie ziet het somber in. Dat ze zich terugtrekken uit de omgeving van Kyiv lijkt vooral ingegeven door het mislukken van het oorspronkelijke oorlogsplan.

