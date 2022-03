🎧 De Volkskrant praat je bij over de oorlog in Europa. Vandaag: vanuit Dubai over de kapitaalvlucht van de rijke Rus

De haven van Dubai ligt vol grote jachten en Roman Abramovitsj probeert er naarstig een villa te kopen: de stad is een toevluchtsoord voor Russische oligarchen. Maar ook minder rijke Russen zoeken hun toevlucht in de Emiraten, merkt Midden-Oosten-correspondent Jenne Jan Holtland. De bewoners van de zakenstad lijken maken zich intussen niet al te druk over de oorlog. Ze zien het als een puur Europees conflict.

