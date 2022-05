podcast oorlog in europa

🎧 De Russische troepen lieten boobytraps achter in woonhuizen. Luister onze dagelijkse podcast

Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, is net terug uit Oekraïne en vertelt over de ingrijpende dingen die ze heeft gezien. Veel gevluchte Oekraïners komen terug en treffen een verwoest huis aan, waarin soms zelfs boobytraps zijn achtergelaten. En verslaggever Toine Heijmans probeert erachter te komen waarom Nederland de Oekraïners zo warm ontvangt, terwijl dat bij andere asielzoekers niet zo was.