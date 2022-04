podcast oorlog in europa

Correspondent Geert Groot Koerkamp over Poetin en het leven in Moskou.

Geert Groot Koerkamp is de laatste Nederlandse correspondent die nog in Rusland aan het werk is. Pieter Klok praat met hem over het alledaagse leven in Moskou. Zijn de schappen leeg en worden er demonstraties gehouden? En wat weet de gemiddelde Rus van de wreedheden in Oekraïne? Omdat Groot Koerkamp al 30 jaar in Moskou woont, heeft hij Poetin zien veranderen in een eenzame en verbitterde man.