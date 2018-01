Zo houden Abe Dijkman (Romeo) en Dieuwertje Dir (Julia) de Shakespeare-klassieker interessant

Abe Dijkman/Romeo

'Ja, ik herken dat wel, die intense, romantische hang naar liefde. Dat je wilt dat dat het enige is dat bestaat, en je daarin zwelgt. Ook ik heb ooit wel eens 's nachts in donkere straatjes rond gezworven om Haar te ontmoeten. Ik had al een paar keer met Marcus Azzini gewerkt en toen wij een keer afspraken, zei hij ineens dat hij mij als Romeo wilde. Hij liep al langer rond met het plan dit stuk op te voeren en dit vond hij het moment. Ik denk dat hij de romanticus in mij herkende. Ik had het stuk al gelezen en ook een paar verfilmingen gezien. Die taal vond ik altijd al prachtig: zo'n zinnetje als 'De zon is Julia' is toch mooi?



'Het stuk is bewerkt door Jan Hulst en Kasper Tarenskeen. Zij hebben aan Shakespeares poëzie een heel concrete, eigen taal toegevoegd. Die bewerking schuift heen en weer tussen de Middeleeuwen en de huidige tijd. De kostuums zijn een mix van maillots en pofbroeken, maar dan gemoderniseerd - het onderwerp gender zal er ook in voorkomen. Nee, het wordt zeker niet in de actualiteit getrokken. In dit geval geen Romeo die Julia via Tinder ontmoet.'



Favoriete citaat: 'Was jij jong en zo godvergeten, pijnlijk, dodelijk, tergend, hatend, liefhebbend. Fucking loden veer, ondraaglijke lichtheid, al die shit bij elkaar, verliefd op iemand die je moest verlaten dan mocht je spreken, en zou ik luisteren en kijken hoe je je haar uitrukte en languit op de grond viel om vast de maat van je graf op te nemen.'