Who run the world? Girlpower op de Parade

Keetje Kroft

Girlpower. Die term dringt zich op bij de start van de Parade in Utrecht. Eerst nog schoorvoetend, vooruit, bij Kroft: Keetje, een geestig theatraal spiegelpaleis opgetrokken rond de hoogromantische Duitse oerklassieker Das Käthchen von Heilbronn (1810) van Heinrich von Kleist. Kort samengevat, en dat doet regisseur Karina Kroft hier ook, gaat dat stuk over het eenvoudige burgermeisje Keetje dat met de griezelige gravin annex heks Kunigunde strijdt om de liefde van ridder Vom Strahl. Kroft schrapte nogal wat personages, want het origineel kent er 28. Maar dat is dan ook het tikje melige uitgangspunt: de tourbus met de andere 25 acteurs, figuranten, rekwisieten en ridderkostuums is gestrand bij de Duits-Nederlandse grens en het publiek moet het vandaag doen met slechts twee acteurs (Sarah Bannier en Christopher Parren) en de 'regisseur' (gespeeld door Rein Hofman).



Ter plekke draaien zij gedrieën een soort 'best of Von Kleist' in elkaar. Daarbij blijkt al snel dat de regisseur, zeer in de geest van Von Kleist, Keetje annex Sarah niet bepaald serieus neemt. Aanvankelijk laat Keetje zich nog koeioneren, maar uiteindelijk pikt Bannier het niet meer; scherp wrijft ze haar mannelijke collega's in dat ze er qua machismo in tweehonderd jaar nauwelijks op zijn vooruitgegaan. Prompt vraagt Parren aan de technicus: 'Is Sarah ongesteld ofzo?' Natuurlijk zijn de twee vervolgens reddeloos verloren als Bannier stampvoetend vertrekt, ongemakkelijk op elkaar aangewezen in de liefdesscènes - met Hofman in een potsierlijke trouwjurk. Als Bannier tot slot met militante vigeur alsnog het toneel opeist, toepasselijk begeleid door Beyoncé, zijn de rollen compleet omgedraaid. Who Run the World? Precies.