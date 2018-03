Wende Snijders: 'Op de radio word ik niet gedraaid, dus ik hoef mij niet aan allerlei regels te houden'

Het was een bijzonder moment, afgelopen najaar in muziekcentrum Doornroosje in Nijmegen, waar zo'n 1.100 man in koor Mens durf te leven meezong. Op het podium stond zangeres Wende Snijders, het liedje was op dat moment precies 100 jaar oud, want in 1917 door Dirk Witte geschreven en door Jean-Louis Pisuisse gezongen. Gek genoeg kon iedereen een paar regels meeneuriën: 'Met je kop in de hoogte / En neus in de wind / En lap aan je laars hoe een ander het vindt / Houd een hart vol van warmte / En van liefde in je borst / Maar wees op je vierkante meter een vorst / Wat je zoekt kan geen ander je geven / Mens, durf te leven / Mens, durf te leven.