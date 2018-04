Walter Ligthart wordt nieuwe directeur van Theater Rotterdam

'Koel hoofd'

'Ik zie er naar uit om daar mede vorm aan te kunnen geven. Met een warm hart en een koel hoofd', aldus Ligthart, die eerder de fusie leidde van de Koninklijke Schouwburg, het Theater aan het Spui en het Nationale Toneel in Den Haag tot Het Nationale Theater. Eerder was Ligthart interim-directeur bij Toneelgroep Oostpool en de Schouwburg Deventer en werkte hij als partner bij Twynstra Gudde aan reorganisaties, verzelfstandiging en fusies van bibliotheken, musea en andere culturele instellingen.



De verwachtingen over Ligthart zijn in Rotterdam groot. 'Gezien zijn achtergrond, competenties, expertise en ervaring, kan hij een impuls geven aan de verdere organisatieontwikkeling, zowel intern als extern', aldus Jos Baeten, voorzitter van de raad van toezicht Theater Rotterdam, in een verklaring.



Begin deze maand besloot Ligtharts voorganger Melle Daamen de functie van algemeen directeur neer te leggen omdat hij tot de conclusie was gekomen dat de volgende fase van Theater Rotterdam naast de externe vertegenwoordiging ook veel interne energie bleef vragen. Daamen, eerder succesvol als directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam, dacht daardoor niet optimaal tot zijn recht te kunnen komen bij Theater Rotterdam.



Ellen Walraven vervult overigens de positie van artistiek directeur in Rotterdam.