Waarom worden er zo opvallend weinig dansvoorstellingen door mannen gemaakt?

De man is in de ban, in de dans. Opvallend veel voorstellingen dit seizoen zijn gemaakt door vrouwelijke choreografen en worden gedanst door een uitsluitend vrouwelijke cast. Nu was de dans natuurlijk altijd al een vrouwenwereld: er zijn veel meer danseressen dan dansers. Uitzondering daarop waren de leidinggevende posities bij grote gezelschappen: die gaan in Nederland pas sinds een jaar of tien vaker naar vrouwen. Zijn de 'all female'dansproducties, in de slipstream van #MeToo, een emancipatiestatement?