Waar is cabaretier Yora Rienstra nu mee bezig?

'Ik ben bezig met een nieuw cabaretprogramma. Ik zit nog in de schrijffase. Ik heb vanaf april alles wat er in mij opkwam genoteerd in mijn telefoon. Dat kan gaan om iets wat me opviel of dingen die me te binnenschoten, zoals een melodie of de eerste zin voor een liedje. Al die flarden en ideeën ben ik sinds de zomer gaan uitwerken en dat doe ik nu nog steeds. Het schrijven doe ik niet thuis, want daar heb ik veel te veel afleiding; dan ga ik opruimen, de afwas doen en bovendien zijn mijn kinderen daar.