Ur is liefdesbetuiging aan multimediaal theater vol technologische snufjes

Magie van theater

Urland voorziet die overigens wel steeds van een vette knipoog en zelfspot

Die willen ze in Ur opnieuw over het voetlicht brengen, met behulp van de simpelste theaterrekwisieten, afkomstig uit, inderdaad, een grote verkleedkist. Via een soort 'filosofisch variété' leiden ze het publiek van een leeg toneel naar een bonte fantasiewereld, die ter plekke uit die kist tevoorschijn wordt getoverd. En het werkt: we zien Bindervoet een ladder opklimmen en geloven een seconde later dat hij een archeoloog is die in een grot afdaalt. Zoet: 'Dat is de magie van theater.' Urland voorziet die overigens wel steeds van een vette knipoog en zelfspot.



Een narrenpak, schaduwspel, goochelarij - de vier trekken alles uit de kast wat ze na de toneelschool juist als ouderwets in de ban hadden gedaan. Maar ze combineren dat wel slim met geluidseffecten en samples, van Kurt Schwitters Ursonate tot muziek uit het computerspel Tomb Raider II. Want helemaal analoog, dat wilden ze toch ook weer niet.



Hun research bracht ze bij het Gilgamesj-epos, dat het oudste literaire werk zou zijn, en van daar was het nog maar een klein stapje terug naar de grottekeningen, de veronderstelde eerste menselijke kunst. Ze verdiepten zich in tribale rituelen en vertelvormen en hebben een middag lang maskers gemaakt - Dudkiewicz vertelt trots hoe hij zes uur lang riet heeft gevlochten. In de voorstelling beschilderen ze eindeloos hun eigen maskers, je zou het bijna mindful kunnen noemen. Alexander de Jong: 'Hedendaagse cultuurconsumptie is vluchtig. Maar een woord dat bij ons steeds terugkwam is moeite. Ergens moeite voor doen geeft voldoening.'