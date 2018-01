Uit het stamcafé van Youp van 't Hek komt weinig verrassends

Afgezaagd

Maar in het laatste half uur van zijn conference verliest Van 't Hek zijn scherpte. Hij begint grappen te maken over de dolfijnenrukker in het Dolfinarium, een afgezaagd onderwerp waar elke grap nu wel over gemaakt is. Daarop volgt een lang verhaal over yoga; nog zo'n uitgekauwd cabaretonderwerp waarbij je je afvraagt wat dat in een oudejaarsconference te zoeken heeft. Zijn er geen belangrijkere onderwerpen om aan te snijden in wat toch vooral een terugblik op het nieuwsjaar 2017 beoogt te zijn?



Je hoopt in zo'n conference toch op een verrassend perspectief op het afgelopen jaar, maar dat komt ook al niet echt uit de Zanzibar, het Amsterdamse nachtcafé waar Youp na elk optreden aan de bar schuift om het leven door te nemen met stamgasten als Schele Henk, Rooie Henk en de onooglijke Belgische Godelieve, die beweert dat ze ooit fotomodel is geweest. Deze fictieve kroeggesprekken vormen in de voorstelling een handige rode draad, maar zijn vaak ook nogal flauw, zoals in het gedeelte over de #MeToo-discussie, waarin cafégast Godelieve het betreurt dat ze nooit is misbruikt.



Misschien moet worden geconcludeerd dat de lat voor de oudejaarconference de laatste jaren een flink stuk hoger is komen te liggen. Vergeleken bij de verfrissende en goed doordachte voorstellingen van Finkers en De Breij is de Negende van Youp vrij gewoontjes en is er weinig verrassing.