Toneelvernieuwer Peter Brook schuift alle mogelijke vernieuwing van nu, minnetjes terzijde

Ja, hij is de eerbiedwaardige éminence grise en de grote toneelvernieuwer, Peter Brook, bijna 93 jaar en nog altijd even scherpzinnig. Maar in een interview met theatervakblad Theatermaker deze maand zegt Brook, aan wie de Amsterdamse Stadsschouwburg in maart het festival Brandhaarden wijdt, toch iets behoorlijk stoms.



Brook is bekend van de theaterdoctrine The Empty Space (1968). Zijn ideologie van 'de lege ruimte' (een transparant toneelbeeld zonder opsmuk, gecombineerd met pretentieloos spel) ontketende destijds een theaterrevolutie. Die stijlopvatting is nu natuurlijk allang niet meer vernieuwend, maar nog altijd maakt Brook hetzelfde soort toneel.