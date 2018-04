Toneelschrijver Rob de Graaf: 'Voor mij zit 'samenleven' in het ervaren van verschillen'

'Als ik jou hoor praten', zegt de zoon tegen de vader, 'hoor ik helemaal de 20ste eeuw: hoop en teleurstelling.' Zoon Beau is 40, doet iets met 'urban engineering' en leeft het liefst ongebonden, meer dan rolkoffer en wifi heeft hij in zijn leven niet nodig; een huis is een hotel. Beau ontwerpt 'happy environments' en bezigt credo's als: now is the place to be.



Vader Doeze is rond de 60 en verstokt sociaal-democraat. Hij bewoont met Tacita, beeldend kunstenaar, een sociale huurwoning, want zij staan vanzelfsprekend wantrouwend tegenover bezit.