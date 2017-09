Toneelgroep Amsterdam zet met nieuwe acteurs belangrijke stap op vlak diversiteit

Heijmans, bekend van zijn rol als Ramses Shaffy in de televisieserie Ramses, speelde afgelopen seizoen al bij Toneelgroep Amsterdam in de productie Ibsen Huis. Zijn optreden in die voorstelling werd vorige week bekroond met de Arlecchino, de toneelprijs voor beste mannelijke bijrol. Voor zijn rol in Ramses won hij eerder een Gouden Kalf en een Emmy Award. Heijmans studeerde aan de Amsterdamse Theaterschool en speelde sinds zijn afstuderen in 2007 onder meer bij Het Toneel Speelt, DeLaMar producties, het Ro Theater en de Toneelmakerij.



Actrice Ilke Paddenburg, afgestudeerd aan Artez in Arnhem, viel eerder op door haar rol van getraumatiseerde dochter in Een Soort Hades bij Theater Utrecht, waarvoor ze in 2016 werd bekroond met een Colombina voor beste vrouwelijke bijrol. Paddenburg speelde bij Het Zuidelijk Toneel, Keesen & co en Toneelgroep Oostpool, en in de tv-series Penoza, Heer & Meester en Moeder, ik wil bij de revue. Ze is één van de getalenteerdste actrices van haar generatie en werd door acteur en regisseur Hans Croiset al vergeleken met een jonge Halina Reijn.