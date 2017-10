Theo Maassen wint cabaretprijs Poelifinario, zijn voorstelling is 'college humorkunde'

Cabaretbelofte

Traditioneel én verfrissend Jan Beuving doet met de wonderlijke combinatie van bètakennis en cabaret niet onder voor de Amerikaanse Tom Lehrer. Lees hier de recensie van Raaklijn. © Jaap Reedijk

Naast Maassen is ook cabaretier Jan Beuving in de prijzen gevallen. Hij is onderscheiden met de Neerlands Hoop, de prijs voor de grootste cabaretbelofte. Beuving (34) is bekroond voor zijn programma Raaklijn. Volgens de jury heeft Beuving door zijn achtergrond als wiskundige in te zetten 'een uniek perspectief' geboden in zijn voorstelling. 'Daarnaast zet Beuving ook een lijn uit over zijn amateurvoetbalelftal en de vele PVV-stemmers die hij onder zijn teamgenoten heeft. Hij zet zichzelf neer als de raaklijn die langs twee uiteenlopende werelden scheert, wat leidt tot een frisse kijk op onze verdeelde samenleving', aldus het juryrapport.



Naast Beuving waren ook Patrick Laureij met Dekking Hoog en Patrick Nederkoorn met Het komt nu wel heel dichtbij genomineerd voor de Neerlands Hoop, die vernoemd is naar de legendarische cabaretgroep van Freek de Jonge en Bram Vermeulen.



Beuving en Maassen volgen als winnaars van de Neerlands Hoop en de Poelifinario cabaretier Tim Fransen en het cabaretgezelschap Niet Uit Het Raam (NUHR) op, die vorig jaar werden bekroond. De Poelifinario, die vernoemd is naar een fictieve tropische vogel die ooit werd bedacht door Toon Hermans, en Neerlands Hoop werden in 2003 door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties in het leven geroepen.