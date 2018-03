Theatermaker Sadettin Kirmiziyüz: 'theater is gebaat bij conflict. Wij tonen het dilemma'

Kirmiziyüz en Bruines Sadettin Kirmiziyüz studeerde in 2007 als acteur af aan de Toneelacademie Maastricht. In 2010 richtte hij de stichting Trouble Man op om zijn voorstellingen te produceren. Metropolis maakt hij als vierluik, samen met Het Nationale Theater. Na het thema onderwijs duikt hij in de politiek, de media en de criminaliteit.



Saskia Bruines (D66) is in Den Haag wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs. Saskia Bruines ©

'Het is De Luizenmoeder, maar dan anders', zegt Bruines (55) na afloop in de foyer van Theater aan het Spui tegen Kirmiziyüz (35). 'Het meest herkenbare vind ik de worsteling. Iedereen doet verschrikkelijk zijn best, maar iedereen zit in zijn eigen silootje. Ze klampen zich vast aan hun eigen taakopdracht, de communicatie ontbreekt. Erica wil als directeur de school op het hoogste niveau krijgen, conciërge Otto probeert de mens in ieder kind te zien, Sophia gaat met haar klas in discussie over samenzweringstheorieën over de holocaust en de aanslagen op Charlie Hebdo. Eén aanpak waarmee je alles oplost, is er natuurlijk niet.'



Op het fictieve Oranje College ontslaat Erica Kromhout veertig docenten van de oude stempel. Aan de sores van leerlingen thuis heeft ze geen boodschap - dan komt het predicaat excellente school in gevaar: 'We zijn er voor wie zijn diploma wil halen.' Met lastige ouders is ze snel klaar. 'Los het lekker zelf op, de school heeft geen probleem, ú heeft dat.' Zelfs de leerplichtambtenaar werkt ze de deur uit. 'Boetes en sancties leiden alleen maar tot ruis en onrust.'