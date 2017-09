Simon Stephens: "Het gaat over het vermogen van de mens zichzelf te overstijgen"

Het woord autisme valt niet, nergens, in het boek The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (vertaald als Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht), de wonderlijke jeugddetective van Mark Haddon uit 2003, die een wereldwijde bestseller werd. En de Engelse toneelschrijver Simon Stephens (46), die het boek voor toneel bewerkte, toont zich na veertig minuten opgelucht dat ook in het interview het a-woord nog niet is uitgesproken.