Publiek bepaalt: Wie speelt de feeks en wie haar onderdrukker?

Het publiek vraagt zich tijdens de voorstelling voortdurend af hoe het andersom zou zijn gegaan

Nieborg: 'Onze gedachte hierachter is dat we op deze manier, in het theater althans, een beetje loskomen van de gevestigde rolpatronen. Echt vrouwvijandig zou ik De getemde feeks niet willen noemen, maar wel vrouwonvriendelijk en behoorlijk rolbevestigend. Tijdens de try-out is gebleken dat onze spontane wisseling goed werkt. Het publiek vraagt zich tijdens de voorstelling voortdurend af hoe het andersom zou zijn gegaan. Als Katherina zich in de beroemde slotmonoloog onderwerpt aan haar temmer, wordt er soms boe geroepen.'



De beide hoofdrolspelers, Inge Wijers en Tim van der Molen, zijn ooit begonnen bij de jeugdafdeling van het Shakespearetheater in Diever. Inmiddels volgen ze een theateropleiding aan de kunstacademie Artez in Arnhem. Deze zomer kunnen ze zich geheel genderneutraal op hun theatertoekomst voorbereiden.



De getemde feeks wordt in augustus en september in Diever opgevoerd.