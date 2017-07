Plensbuien en liefdesverdriet gaan goed samen op de Parade

recensiespiegel

Door Sander Plukaard, Keja Klaasje Kwestro en Eva van Gessel. Regie: Nina Spijkers.



De Parade is t/m 6/8 in Utrecht.

Ook veel gerommel in de liefde bij Anatol. The Rise & Fall of a Sex Symbol, een met veel vaart en energie gespeelde reeks scènes in en rond een olijfgroene Opel. Gebaseerd op een tekst van Arthur Schnitzler uit 1893 speelt Sander Plukaard de vrouwenverslinder Anatol, die met zijn vriend Max (Eva van Gessel) terugblikt op zijn vele affaires, waarvan sommige gelijktijdig plaatsvonden, tot op zijn huwelijksdag aan toe.



De tekst steekt nogal rommelig in elkaar en is niet bovengemiddeld boeiend, maar de attractie van deze show is de manier waarop actrice Keja Klaasje Kwestro in de auto transformeert tot Anatols verschillende vrouwen, van de gehypnotiseerde Cora tot circusmeid Bibi. De lekker vet acterende Kwestro bewijst dat je ook in een mini-Paradetent, ja zelfs in een krappe Opel, grote komische toeren kunt uithalen.