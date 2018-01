Paul Groot transformeert tot Cole Porter in musical You're the Top

Groot: 'Er zijn diverse films gemaakt over Porters leven waarin hij wordt neergezet als zoetsappige bon vivant met een leven vol vrienden, feest en successen. Maar Porter had ook een sardonische kant en die liet men achterwege. In het script van Pieter van de Waterbeemd voor You're the Top zit die minder prettige kant van zijn karakter wél. Ik heb de oorspronkelijke versie van de musical met Willem Nijholt in 1995 gezien en was er weg van. Deze voorstelling toont een compleet beeld. Porter wist dat hij homoseksueel was, maar trouwde met de mooie en rijke Linda Lee Thomas. Bijzonder was dat Linda de geaardheid van haar man kende: zij zocht Coles grote liefde, de Russische balletdanser Boris Kochno, zelfs persoonlijk voor hem uit.'



De musical speelt zich af op een avond in Porters landhuis, waar de componist, inmiddels 67, zich heeft teruggetrokken. Het is aan de vooravond van de amputatie van zijn rechterbeen, dat is verbrijzeld bij een paardrijongeluk. Groot: 'De oude Cole Porter kon zeer onaangenaam zijn en deed soms rare dingen in gezelschap. Hij haalde zijn gebit uit zijn mond of ging aan tafel zitten plassen. Om die reden laten zijn gasten het deze avond afweten, waardoor Porter een gesprek over zijn leven aanknoopt met zijn jonge huisknecht. Porter drinkt veel whiskey en slikt medicijnen, waardoor hij steeds verder aangeschoten en gedrogeerd raakt. Hoewel dit in het begin best grappig is, is het voor mij als acteur natuurlijk de uitdaging om daar geen dronkemansact van te maken, want het is toch vooral tragisch.'