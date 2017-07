Over het IJ is terug onder de hippies, maar kan veel beter

Greep uit het programma

Maar de programmering blijft nog wat achter. Installaties, presentaties, gefröbel met theatrale wandelingen en veel producties op het randje van amateuristisch: goed idee, zwakke uitwerking. Dat is jammer, want op zijn beste momenten is Over het IJ nog steeds een uniek en onmisbaar locatietheaterfestival voor de stad.



Een willekeurige greep uit het programma, van zwak tot sterk. Regisseur en filmmaker Thabi Mooi wil met de theatrale wandeling Route Mortel de angst en onbekendheid rond de dood wegnemen. Deelnemers wandelen met koptelefoon over de NDSM-werf; in onze oren klinken de laatste gedachten van een stervende man. Die zijn alleen, helaas, niet bijster interessant. Hij zweeft en zinkt weg: 'Ben ik er nog?'



Schrijver Malou de Roy van Zuydewijn interviewde ook een euthanasiearts (goed idee) maar slaagt er niet in hem nieuwe inzichten te ontlokken. Het is bovendien fataal voor de beleving dat we ons eerst in de stervende dienen te verplaatsen en daarna plots in de beslommeringen van die arts. Hallo, wij zijn hier aan het doodgaan, ja? De route vervolgt met een tamelijk pathetische, al te plechtige film - veel zuchten en zwijgen en moeilijk kijken - en eindigt in een gewild poëtisch, maar theatraal krachteloos ritueel.