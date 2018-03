Nina Spijkers: 'Ik zoek altijd naar dingen die ik nog niet kan, zo groei ik'

Waardoor werd je gegrepen?

'Bij opera is niet taal, maar beeld het medium dat het verhaal draagt. Als toneelregisseur werk ik vanuit de tekst, in opera zijn beeld en emotie leidend. Dat daagt me uit, ik kende die manier van werken nog niet. In mijn theaterwerk ben ik wel altijd bezig met muzikaliteit, tempo en de dynamiek van woorden. Ik ben een taalfetisjist, hecht bij de acteurs aan de juiste klemtonen en pauzes. Maar ja, daar heb ik hier niets aan: Avventure kent alleen klanken en verzonnen woorden. Cendo schiep voor het stuk een eigen taal. Oneerbiedig gezegd klinkt het als de Uruk-Hai in Lord of the Rings.'