New Yorkse opera ontslaat oud-dirigent James Levine na aantijgingen seksuele intimidatie

Geruchten

Over een mogelijk misbruikschandaal door de wereldberoemde operadirigent gingen al jaren geruchten. In een interview in 1987 in The New York Times werd Levine er al naar gevraagd. Hij ontkende altijd alle beschuldigingen.



Eind vorig jaar onthulde The New York Post dat een van Levines vermeende slachtoffers, Ashok Pai, aangifte had gedaan. Hij zou tussen 1985 en 1993 als minderjarige jongen zijn misbruikt. Levine, destijds gastdirigent bij het Ravinia Music Festival bij Chicago, zou de 15-jarige jongen hebben gemasturbeerd en diens geslachtsdeel hebben gekust.



Levine verklaarde direct na het verschijnen van het artikel dat het verhaal volledig uit de lucht was gegrepen. Later kwamen echter meer beschuldigingen van seksuele intimidatie tussen 1960 en 1980. Twee mannen vertelden onder meer in The New York Times hoe Levine hen als tieners ongevraagd bevredigde. Zij waren leerlingen op een muziekschool en Levine een succesvolle muzikant.