Neo Rauch, Van der Laan en Woe en The Post

1 Beeldende kunst

Neo Rauch. Museum de Fundatie, Zwolle. t/m 3 juni.



Museum de Fundatie weidt, met maar liefst 65 schilderijen, een overzichtstentoonstelling aan de in 1960 in Leipzig geboren schilder Neo Rauch. Er kleeft een rijke geschiedenis aan het gebied rond Leipzig: land van het classicisme, met klinkende namen als Goethe, Mendelssohn en Bach. Maar ook: twee wereldoorlogen en veertig jaar DDR. Rauch penseelt deze onzekere wereld met trefzekere toets. Het overzicht in Zwolle zit door de strikte chronologie wat conventioneel in zijn vel, maar het totaalbeeld wordt daardoor wel duidelijk: dit is een oeuvre dat begint met een optimistisch jargon, ontleend aan stripverhalen en reclameplaatjes, en (voorlopig) eindigt met beeltenissen van een maatschappij die in ontbinding is.