Na een afwezigheid van negen jaar is Chris Rock terug in het theater met Total Blackout

Nadat hij is onthaald met een staande ovatie en is toegejuicht als een popster, tuurt de Amerikaanse stand-upcomedy- grootheid Chris Rock (52) opzichtig over de rijen van de Antwerpse Koningin Elisabethzaal, waar tweeduizend man voor hem is samengekomen. Na het staren besluit Rock: 'Aha, ik zie dat alle acht zwarte mensen uit Antwerpen ook zijn gekomen. Heel fijn, ik zie jullie na afloop van de show op onze vergadering.'



Het valt inderdaad op dat het witte publiek ruim in de meerderheid is in Antwerpen, de stad waar Rock halt houdt met Total Blackout, de wereldtournee waarmee hij dit weekend ook Amsterdam aandoet.