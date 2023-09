‘My Life in Excel’ van danser en choreograaf Liat Waysbort ontbeert context ★★☆☆☆

‘My Life in Excel’ van Bitter Sweet Dance, met Liat Waysbort (links) en Dana Ganot. Beeld Bart Grietens

Trots en gespierd staat ze in een felle lichtspot op een helwitte vloer, haar trieste ogen deels verscholen achter een dikke lok haar. Liat Waysbort, danser, docent, choreograaf, lesbisch, geboren in Israël als dochter van een arts, wonend in Amsterdam, huiseigenaar, partner van één, moeder van twee – zegt een stem die behoort aan een dataspecialist (Dana Ganot). Waysbort droomde van een groot queer gezin. Maar haar hart is gebroken.

In My Life in Excel onderzoekt de bijna 50-jarige, gewaardeerde en vechtlustige danscoach haar juridische strijd over de zorg voor haar inmiddels 12-jarige tweeling. Ze werd voor het gerecht gesleept omdat de vader van de tweeling twijfelde aan de kwaliteit van haar ouderschap. Twee jaar lang moest ze bijhouden hoeveel berichtjes ze uitwisselde met haar kinderen, hoe vaak ze (te laat) aan school stond, welke pretparken ze bezocht, hoeveel babysitters ze inhuurde, hoeveel omhelzingen ze gaf, hoe vaak het toiletpapier op was.

Liefde, zorg en hechting, uitgedrukt in data. De optelsom moest bewijzen dat ze een goede ouder was. ‘Maar wat is een goede ouder?’, vraagt ze zacht, terwijl Ganot met slecht leesbaar, groen krijt op de witte wand de data van dit bittere gevecht met elkaar verbindt. Waysbort uit haar frustraties over bijbehorende gezondheidsklachten in gespannen poses en verbeten boksmotoriek. Ganot somt medische gegevens op: stress, hoge bloeddruk, gebroken teen.

Spijtig genoeg blijft de uitwerking van dit spannende, persoonlijke uitgangspunt aan de oppervlakte. Je moet gissen naar context, omdat omstandigheden en aanleidingen niet worden benoemd. Ook kiest Waysbort niet voor een breder perspectief met zinvolle informatie over juridische validatie van loyaliteit en hechting in een ouder-kind-band. Na amper vijftig minuten sta je onbevredigd buiten.

De tweeling slaapt, fluistert Waysbort nog.

