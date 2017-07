Musical Lazarus van David Bowie en Ivo van Hove komt naar Nederland

Lazarus ging op 6 december 2015 in New York in première, voor een select publiek: The New York Theatre Workshop heeft slechts 200 stoelen. Bowie stond na afloop breed lachend op het podium, samen met Ivo van Hove. Bij de afterparty was hij niet; daarvoor was hij toen al te ziek.



De productie werd goed ontvangen: kritiek was er op het nogal ingewikkelde script van Enda Walsh, maar hoofdrolspeler Michael C. Hall kreeg louter lof, vooral vanwege zijn vocale prestaties. 'Eigenlijk is elke song in Lazarus een tien-plus waard, qua vormgeving, zang en dramatiek. En Michael Hall is werkelijk fenomenaal als Bowie-vertolker', schreef de Volkskrant. Na New York stond de musical ook met succes in Londen.



In het interview vertelt Verlinde hoe het hem is vergaan sinds hij door Van den Ende werd benoemd tot directeur van de Nederlandse tak van Stage. De twee waren gebrouilleerd, maar verzoenden zich in 2014. Verlinde: 'Er zit een leuke tv-serie in onze relatie.'