Michiel van Erp gaat toneelversie van Jeroen Brouwers' roman Het Hout regisseren voor Internationaal Theater Amsterdam

Deze productie is het debuut van Michiel van Erp bij het hoofdstedelijke theatergezelschap. Van Erp, vooral bekend als documentairemaker, maakte ook de dramaserie Ramses en heeft net de film Niemand in de stad naar de roman van Philip Huff afgerond. In het theater regisseerde hij producties van Mugmetdegoudentand en de toneelstukken De Caracal en After Party. Het verzoek om een productie voor ITA te maken, kwam twee jaar geleden van Ivo van Hove, die meerdere filmmakers voor zijn gezelschap vroeg, waaronder Nanouk Leopold.



Van Erp: 'Het is natuurlijk een grote stap naar de grote zaal, maar ik ga straks net zo onbevangen het repetitielokaal in als toen ik destijds voor het eerst op de set van Ramses stond. Toen Ivo mij vroeg, had ik Het Hout net gelezen en ik zag ineens die theaterbewerking voor me. Thema's als machtsmisbruik, het verzwijgen, het elkaar beschermen in allerlei organisaties, zijn nog steeds aan de orde en in dat actuele kader plaatsen wij deze voorstelling.'