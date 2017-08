Luchtig vertier ontbreekt op Zeeland Nazomer Festival

Mooiste locatie dit jaar is ongetwijfeld de Oesterdam nabij Tholen met uitzicht op de Oosterschelde

Het ZNF had afgelopen week zowaar een rel nadat schrijver Heleen Verburg zich distantieerde van de opvoering van haar toneelstuk Een nieuwe god. Zij zag een try-out en stelde vast dat ze zich niet kon vinden in de manier waarop regisseur Stefan Perceval met haar tekst was omgegaan. Niet zo gek: Perceval heeft minstens driekwart van die tekst geschrapt en een geheel eigen voorstelling gemaakt. Hij voegde een koor van dertien amateurspelers toe, allemaal mensen die 'in het echt' ook moeite hebben met het leven. Het resultaat is een indrukwekkende performance over God en de zwoegende, zoekende mens. Met bezwerende kracht opgevoerd in de Nieuwe Kerk van Middelburg, waar de galmende litanieën vol treurnis hard aankomen. Het is authentiek, eigenzinnig theater - iets tussen een interessante mislukking en geniaal concept in.



Mooiste locatie dit jaar is ongetwijfeld de Oesterdam nabij Tholen met uitzicht op de Oosterschelde. Het Vlaamse gezelschap Zuidpool speelt daar Hiroshima Mon Amour, naar het script van Marguerite Duras. Een audiovoorstelling, met koptelefoons op het hoofd en de ogen gericht op de eindeloze verte waar tussen eb en vloed een paar dolende personages lopen. Intussen horen we het verhaal van de onmogelijke liefde in de Tweede Wereldoorlog tussen een jong Frans meisje en een Duitse soldaat. Na negentien jaar bezoekt ze Hiroshima en komen de herinneringen terug. Het lege hart en de woestijn van de verbrande stad zijn de dwingende elementen in dit eindeloze niemandsland.