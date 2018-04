Lost in the Greenhouse is veel meer dan een eenvoudige lovestory tussen een Pool en een Friezin

'Pool dood in sloot'. Zo maar een klein bericht in de krant. In december 2013 wordt in een sloot bij Franeker het lichaam gevonden van de 23-jarige Pool Wojtek Abramek. Bij een tankstation van Texaco was hij sigaretten gaan kopen en daarna in die sloot verdronken. Een paar dagen later gaat hij in een kist terug naar zijn geboorteland, waar zijn moeder en zusje hem opwachten. Zijn vrienden en collega's blijven in Franeker achter. Zij werken in de kassen in het noordwestelijk deel van Friesland, waar groenten worden verbouwd.Bron: RV - Ben van DuinBijschrift