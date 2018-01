Kunstenaars tekenen straks bij toerbeurt voor 'flexibeler' organisatie Holland Festival

We willen de vrijheid nemen om te onderzoeken of dit model werkt, en of het goed is voor Amsterdam en het Holland Festival. Het is geen ijzeren formule Annet Lekkerkerker Poster van Holland Festival 2017 ©

Met dit model denkt het festival flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de podiumkunsten. Eventuele nadelen - zoals een gebrek aan artistieke coherentie en continuïteit, zullen in de praktijk moeten blijken. Lekkerkerker: 'We willen de vrijheid nemen om te onderzoeken of dit model werkt, en of het goed is voor Amsterdam en het Holland Festival. Het is geen ijzeren formule.'



De directeur benadrukt dat het artistieke team ook voor de gewenste coherentie en continuïteit zorgt. 'We kijken altijd met elkaar naar het totale programma, met als leidraad: wat is nu relevant en interessant? Zo leggen we de puzzel. De rol van de associate artists wordt het om interessante puzzelstukjes toe te voegen.' Van beide kunstenaars toont het festival in 2019 nieuw werk dat een prominente plaats krijgt in de programmering, en daarnaast kiezen zij werk van verwante kunstenaars.