Jury Leids Cabaret Festival verrast: juryprijs voor Iraanse Moghaddam, favoriet Van der Laan ontvangt publieksprijs

De jury's op cabaretfestivals kunnen af en toe zeer onverwacht uit de hoek komen. Niet de grote favoriet Kasper van der Laan, maar Farbod Moghaddam won zaterdagavond tot veler verrassing de juryprijs op de jubileumeditie van het 40-jarige Leids Cabaret Festival. Nadat jurylid en schouwburgdirecteur Loek Buys de juryprijs had uitgereikt aan Moghaddam, mocht een verbouwereerde Van der Laan nog wel de publieksprijs op komen halen. Tijdens zijn dankwoord stamelde hij: 'Ik moet even schakelen want ik baalde een beetje.'



De 30-jarige Farbod Moghaddam had de finale-avond geopend met zijn voorstelling 'Gelukstreffers', waarin hij vertelt hoe hij op zijn vijfde vanuit Iran naar Nederland vluchtte. De jury was onder de indruk, blijkt uit het rapport: 'Farbod heeft de jury bij elk optreden opnieuw ontroerd. Niemand anders dan hij kan ons dit verhaal vertellen.' Nu had Moghaddam zeker een oprecht verhaal, maar het ontbrak hem wel zichtbaar aan podiumervaring, en in zijn grappen over de verschillen tussen de diverse bevolkingsgroepen en zijn vertreltrant deed hij nog teveel denken aan voorbeelden zoals Najib Amhali. Die populaire komiek, dubbel winnaar van het Leids in 1998, verzorgde toevallig ook het gastoptreden bij de finale, waardoor de gelijkenissen nog eens extra in het oog sprongen.

